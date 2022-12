Ischia: Legnini, favorevole a indennizzi per delocalizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanni Legnini, commissario per l'emergenza a Ischia, intervenendo in audizione in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, ha dichiarato di essere favorevole all'ipotesi di "monetizzazione delle delocalizzazioni" per chi risiede in aree a rischio frana. "Nel Centro Italia - ha precisato Legnini - mi sono opposto alla monetizzazione delle delocalizzazioni perché nei territori montani dell'interno significa mettere la firma sulla morte di questi territori. Sull'isola d'Ischia questo tema va posto in modo inverso: si tratta di alleggerire il carico urbanistico, e quindi una monetizzazione della possibilità di indennizzare per acquistare un immobile altrove è importantissimo. Quando nei mesi scorsi ho disposto una ricognizione, già su circa 750 istanze pervenute, un centinaio di cittadini, ben prima della frana, avevano detto che erano disponibili a ottenere un indennizzo per non ricostruire e acquistare casa o azienda altrove. Introdurre questo elemento in questa fase aiuterebbe molto ad alleggerire il carico urbanistico e a soddisfare i diritti dei cittadini. Poi discuterà la Commissione se deve riguardare solo le superfici legittime o anche quelle legittimabili o una parte di esse". "E' un tema molto politico - ha concluso Legnini - sul quale non mi permetto di entrare". (Ren)