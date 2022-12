Ischia: Legnini, servono risorse per mettere in sicurezza il territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorrono strumenti normativi e risorse per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio, perché al momento risorse disponibili non ce ne sono, tranne quelle stanziate a suo tempo". Lo ha affermato Giovanni Legnini, commissario per l'emergenza a Ischia, audito oggi dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati nel corso delle audizioni per l'esame del ddl Ischia. "Servono risorse sia per gli interventi urgenti e immediati di riduzione del rischio che per quelli necessari ad avviare una strategia più strutturale e più importante per l'eliminazione e la riduzione del rischio idrogeologico, a partire dal territorio del comune di Casamicciola ma che deve interessare tutto il territorio isolano", ha aggiunto. (Ren)