Trasporti: Sala, venerdì parlerò con sindaci Roma e Napoli, serve maggior supporto da Governo per spese Tpl

- In occasione dell’incontro con il ministro dell’interno Piantedosi a tema sicurezza, che si terrà a Roma Venerdì, i sindaci di Roma, Napoli e Milano avranno anche un confronto tra primi cittadini con particolare focus sul tema del trasporto pubblico locale. Ad annunciarlo è il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ne ha parlato con la stampa a margine dell’inaugurazione, oggi, dell’hotel di lusso Portrait Milano in corso Venezia. “Sentivo dal sindaco di Torino che anche lui ha difficoltà”, ha aggiunto Sala, che ha sottolineato come “il trasporto pubblico è la via per risolvere problemi di inquinamento ambientale, ma vanno finanziate di più dal Governo”. “Il Governo lo sa – ha poi proseguito -, capisco le difficoltà ma se vuole finanziare il trasporto pubblico, bisogna fare bene i conti delle risorse a disposizione”. fondi ulteriori su cui, ha confermato il primo cittadino di Milano, non sono ancora arrivate notizie. “Stiamo tutti cercando di chiudere il bilancio – ha evidenziato -. Ne parlavo con Gualtieri. Anche lui vuole cercare di chiuderlo in giunta in dicembre per poi portarlo in consiglio a gennaio. Cosa che vogliamo fare anche noi”. L’aumento in arrivo sul prezzo dei biglietti Atm, ha concluso Sala, non è sufficiente a far quadrare i conti e a coprire le spese del Comune in ambito Tpl. “Serve rifare bene i conti – ha rimarcato -, anche perché l'aumento non porterà alle casse del Comune questi grandi fondi. Il problema è più evidente e per questo è importante chiarirci col governo. Perché se noi dobbiamo essere stimolati ad andare avanti, prolungare metropolitane, eccetera, ogni nuova metropolitana potenzialmente aumenta il buco. E questa è la realtà”. (Rem)