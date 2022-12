Aerospazio: demo day conclusivo di Up2Stars, dieci startup del settore incontrano Pmi e investitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci promettenti startup del settore Aerospace protagoniste del Demo Day conclusivo di Up2Stars, il programma di valorizzazione delle giovani realtà imprenditoriali innovative ideato da Intesa Sanpaolo - in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center - nato per stimolare il potenziale di innovazione che le startup possono generare a sostegno della transizione digitale indicata dal Pnrr, fondamentale soprattutto nei settori chiave per lo sviluppo del Paese, come quello aerospaziale Sede dell’evento il Centro Congressi della Città della Scienza di Napoli del Distretto Aerospaziale Campano, polo d’eccellenza per la divulgazione del patrimonio scientifico e cornice dell’incontro tra domanda e offerta di innovazione tecnologica in uno dei settori più innovativi del momento, l’Aerospazio. Le dieci startup, selezionate da giurati provenienti da importanti realtà industriali del settore come il Lombardia Aerospace Cluster, operano nella Space Economy e negli innovativi settori tecnologici ad essa connessi quali la space industry, l’advanced mobility e i servizi Utm (Unmanned Aerial Vehicles Traffic Management). Dieci giovani realtà imprenditoriali che nel corso del Demo Day hanno avuto l’opportunità di presentarsi ad investitori e ad aziende di settore - clienti di Intesa Sanpaolo - potenzialmente interessate ad investire sui loro progetti innovativi. Un momento di incontro di startup emergenti, desiderose di sviluppare le loro idee, con imprese strutturate e potenziali investitori in grado di trasformare quelle idee in progetti concreti, accomunate dall’obiettivo di sviluppare collaborazioni e business. L’Aerospazio sta assumendo una dimensione sempre più cruciale nello sviluppo tecnologico ed economico anche per l’Italia che, grazie ad una qualificata presenza industriale con elevato know-how ed alla collaborazione tra centri di ricerca ed università, si contraddistingue per l’applicazione dei risultati della ricerca scientifica al mondo dell’industria creando opportunità di business e continue occasioni di crescita e innovazione per l’intera filiera produttiva. (segue) (Rin)