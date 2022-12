Energia: Calderoli, stanziamento 150 milioni per enti locali contro aumenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera della Conferenza Stato-città ad “importanti misure” per il supporto degli enti locali italiani nella battaglia contro i rincari dell'energia e la valorizzazione del proprio tessuto economico. Lo comunica il ministro per gli Affari Regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, che chiarisce come sia stato approvato lo schema di decreto per “il riparto di altri 150 milioni di euro del fondo per i contributi straordinari agli enti locali, un ulteriore stanziamento con l'obiettivo di garantire la continuità dei servizi ai cittadini nonostante le spese per utenze di energia elettrica e gas che attanagliano anche la pubblica amministrazione”. Inoltre c'é l'ok “ai provvedimenti per i ristori su minori entrate Imu/Tasi e l'erogazione della restante parte del fondo relativo ad agevolazioni per la promozione dell'economia locale nei comuni fino a 20 mila abitanti mediante la riapertura di attività commerciali, artigianali e di servizi”. Per il ministro si tratta di “misure importanti anche se ancora non sufficienti, che per questo andremo ad incrementare. Siamo al lavoro nell'interesse delle nostre realtà locali, dei cittadini che le abitano e degli enti che le governano con l'obiettivo di riconoscere un adeguato e concreto supporto in questo momento complicato. Il governo procede in questa direzione, con impegno e determinazione”, conclude il ministro.(Rin)