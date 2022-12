Comuni: Lega, bene sostegno per minori in comunità o in istituti di assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il vostro lavoro aiuta a raccontare la realtà, ha un innegabile aspetto “umano”, poiché riporta storie di vita ed ha la capacità di costruire ponti tra le persone" Erika Stefani

ministra per le Disabilità

20 luglio 2021

- "Bene l'incardinamento del ddl presentato dalla Lega che impegna il governo a compartecipare alla copertura dei costi, che ad oggi sono totalmente a carico dei Comuni, per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza". Lo afferma in una nota Erika Stefani, prima firmataria del ddl, e i senatori della Lega in commissione Affari costituzionali: Daisy Pirovano, capogruppo e relatrice, Nicoletta Spelgatti e Paolo Tosato. "È necessario - spiegano - attenuare l'impatto di una situazione complessa, che vede anche un aumento dei casi e che incide negativamente ed esclusivamente sugli Enti Locali, a prescindere dalla loro dimensione, e permettere, invece, ai nostri Primi cittadini di offrire assistenza e accoglienza senza gravare ulteriormente sulle loro casse". "Come Lega - concludono - abbiamo richiesto, inoltre, la rendicontazione e la trasparenza della spesa per le comunità e per gli istituti di assistenza, considerando che si tratta di soldi pubblici. Sosteniamo e sosterremo i nostri sindaci, sempre in prima linea".(Rin)