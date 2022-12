Carceri: Ostellari, rivedere posizione agenti sospesi a Santa Maria Capua Vetere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sottoscrivo le parole del provveditore campano delle carceri, dottoressa Lucia Castellano. Non è accettabile che centinaia di agenti di Polizia Penitenziaria, già in servizio presso l’istituto di pena di Santa Maria Capua Vetere, risultino sospesi da un anno e mezzo, senza che siano emerse responsabilità dirette. Le posizioni degli agenti vanno riviste singolarmente. Non si può essere garantisti a corrente alternata, l’articolo 27 della Costituzione parla chiaro”. Lo afferma il senatore leghista Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia. (Rin)