Industria: a Pomigliano d'Arco (Na) evento su innovazione e patrimonio storico dei motori (2)

- "Un'occasione per riflettere a fondo sulla delicata transizione ecologica che già coinvolge il Made in Italy motoristico, un cambiamento epocale – ha proseguito Zironi – che le Città dei Motori si preparano ad affrontare con il consueto riguardo per l'innovazione, anche grazie alle realtà produttive che ne fanno parte". La prima giornata registrerà, tra gli altri, gli interventi del sindaco della Città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi, del presidente dell'Unione industriali di Napoli Costanzo Jannotti Pecci, del segretario generale di Città dei Motori Danilo Moriero e della vice presidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino. La seconda giornata sarà tra l'altro dedicata alla premiazione del concorso di idee per l'allestimento e la gestione del Museo. Il concorso, lanciato dal Comune lo scorso ottobre, è nato dalla volontà di dare vita a una struttura dagli spazi dinamici e fluidi, capace di offrire percorsi educativi, esperienze ludico-ricreative e adatto ad ogni tipologia di eventi. (ren)