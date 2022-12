Agroalimentare: sabato a Sessa Aurunca (Ce) il convegno su tutela e valorizzazione delle olive aurunche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tutela e valorizzazione di un patrimonio storico e culturale delle produzioni olivicole aurunche”. È questo il tema del convegno che si terrà sabato 17 dicembre dalle ore 10.00 alle 13.00 a Sessa Aurunca (Caserta), nello storico Salone dei Quadri del Castello Ducale, nell’ambito dell’evento sull’agricoltura e enogastronomia del territorio aurunco. L’incontro è promosso da Confagricoltura Caserta in collaborazione con Città di Sessa Aurunca, Regione Campania, Provincia di Caserta, l’associazione Città dell’Olio e il Consorzio di Tutela dell’Olio extravergine di Oliva Terre Aurunche Dop. Partecipano: Lorenzo Di Iorio sindaco della Città di Sessa Aurunca; Mino Pignata, consigliere nazionale e coordinatore regionale per la Campania dell’associazione Città dell’Olio; Giorgio Magliocca, presidente della Provincia di Caserta; Margherita Ceparano, presidente Consorzio olio Dop “Terre Aurunche”; Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania e Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio Regionale per la Campania. Saranno esposte tre relazioni; Palma Esposito, responsabile nazionale vino e olio di Confagricoltura, parlerà sul tema “L’olivicoltura di qualità tra nuove politiche e la valorizzazione del Dop”; Marco Ciofo, responsabile nazionale ufficio Organizzazioni dei produttori di Confagricoltura relazionerà invece su “Promozione e vantaggi della organizzazione economica”. Infine, Paolo Mariani - presidente di Fooi ed Assofrantoi nonché direttore di Op Confoliva parlerà su “L’esperienza di OP Confoliva”. Modera l’incontro Mimmo Pelagalli, giornalista agroambientale.(ren)