Napoli: venerdì all'università L'Orientale la mostra di fotografie di Stefano Glinianski

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà venerdì 16 dicembre alle 16.30 nella sede di Palazzo du Mesnil dell'Università di Napoli L'Orientale la mostra di 21 fotografie di Stefano Glinianski (magistrato della Corte dei conti ed esperto di Valutazione della Cooperazione Italiana) con al centro vicende e volti conosciuti dall'autore durante le varie missioni effettuate negli ultimi anni nel Sud del mondo, dal Medio Oriente all'Africa. Alle 17.00 si terrà la presentazione del libro che raccoglie tutti gli scatti dell'autore, "Frammenti", per il quale volutamente non è stato fissato un prezzo di copertina. Ognuno donerà ciò che ritiene opportuno. I proventi saranno destinati ai progetti della Comunità di Sant'Egidio nei Paesi visitati da Glinianski e in particolare per la registrazione anagrafica dei bambini, la cura dell'Aids in Africa, i corridoi umanitari per i profughi dalla Siria e dai paesi in guerra. Per la presentazione, dopo i saluti introduttivi di Roberto Tottoli (Rettore dell'Università di Napoli "L'Orientale"), interverranno l'autore Stefano Glinianski (Magistrato della Corte dei Conti ed esperto di Valutazione della Cooperazione Italiana), e Luca Mastripieri (Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Aics). I lavori saranno moderati da Valeria Saggiomo (Docente di cooperazione internazionale allo sviluppo presso l'Università di Napoli "L'Orientale"). (ren)