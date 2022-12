Napoli: Cosenza, giunta approva l'estensione della rete ciclabile cittadina a Scampia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue - ha dichiarato l'assessore Cosenza - l'attuazione di interventi coerenti con il Pums che concorrono ad incentivare la mobilità dolce, attraverso la realizzazione di un sistema organico di percorsi ciclabili e di zone 30, in maniera tale da garantire continuità alle infrastrutture ciclabili esistenti, ampliare l'offerta di percorsi ciclabili a servizio dell'intero territorio comunale e garantire l'interconnessione con le modalità di trasporto su ferro e gomma". "L'approvazione anche il linea economica del progetto di fattibilità approvato in sola linea tecnica ad aprile - ha aggiunto Cosenza "consente all'Amministrazione di rispettare i tempi del Pnrr (milestone 31 dicembre 2023 per i primi 12 km di tratti ciclabili). Gli uffici stanno già lavorando per mettere a gara l'appalto integrato per progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione". (ren)