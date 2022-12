Pd: nuovi commissari in Basilicata e nelle federazioni di Siracusa e Benevento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di favorire l'attivazione del processo costituente e lo svolgimento della prossima stagione congressuale in una serie di realtà territoriali, il segretario Enrico Letta ha adottato i seguenti provvedimenti di commissariamento. In particolare sono stati nominati: il deputato Enzo Amendola commissario regionale del Pd della Basilicata; il senatore Antonio Nicita commissario della Federazione provinciale di Siracusa; il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo commissario della Federazione provinciale di Benevento. E' quanto si legge in una nota.(Com)