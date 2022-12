© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania. VARIE Conferenza stampa di presentazione della Mostra "Materia - Il legno che non bruciò a Ercolano", visitabile dal 14 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 negli spazi del piano nobile del Palazzo reale borbonico, oggi di proprietà della Città Metropolitana. Partecipa il sindaco della Città Metropolitana Gaetano Manfredi. Portici (Na), Reggia, via Università 100, Sala Cinese (ore 11.00). (segue) (ren)