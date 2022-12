Napoli: domani cena a sostegno della fiera "Ricomincio dai libri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

Domani 14 dicembre, alle ore 19.30 presso il ristorante "Al 53" in Piazza Dante a Napoli, si terrà la manifestazione "Con la cultura non(?) si mangia", cena in sostegno di "Ricomincio dai Libri", la fiera del libro di Napoli. Con la cena comincia una collaborazione tra Ricomincio dai Libri e l'Ospedale Pediatrico Santobono. Sostenendo la Fiera si contribuirà a donare libri ai piccoli pazienti dell'ospedale, rifornendo la libreria della ludoteca del reparto di pediatria. "Ringraziamo già da ora coloro che ci stanno contattando per conoscere le modalità di sostegno e coloro che hanno già prenotato il loro posto per la cena di domani", hanno dichiarato gli organizzatori. "Sarà un momento per progettare tutti insieme la prossima edizione insieme a Miriam Candurro, Maurizio de Giovanni, Lorenzo Marone, Martin Rua, Giancarlo Piacci e tutti coloro che ci stanno sostenendo in queste ore". "Oggi siamo a un bivio – hanno aggiunto gli organizzatori di Ricomincio dai Libri - se vogliamo che questa manifestazione continui, e che continui soprattutto a essere gratuita e accessibile a tutti, abbiamo bisogno che qualcuno ci tenda una mano, come già in parte è stato fatto durante i giorni di fiera".