Campania: aperta la seconda sessione di bilancio in commissione regionale

- La Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, presieduta da Francesco Picarone (Pd), ha aperto la seconda sessione di bilancio avviando la discussione generale dei lavori per l'esame della Nota di aggiornamento al Defrc 2023-2025, la legge di stabilità regionale 2023 e il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania. Tra le misure previste nella Legge di stabilità per l'anno 2023 e i relativi stanziamenti: il Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore (1 milione di euro per ciascuno degli anni finanziari 2023, 2024 e 2025); il Fondo regionale per il sostegno dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro (100mila euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025); il voucher per l'accesso gratuito alle attività sportive dei minori dai 6 ai 15 anni (2,5 milioni di euro per ciascun anno finanziario 2023, 2024 e 2025); il Fondo sociale regionale per la tutela dei diritti sociali di cittadinanza (12 milioni di euro per ciascun anno finanziario); il fondo "Durante noi-Dopo di noi", per le persone con disabilità che restino prive del supporto familiare (200mila euro per ciascun anno finanziario). E, ancora, il Fondo per il sostegno alle donne vittime di violenza di genere (500mila euro); il contributo straordinario di euro per la Fondazione "Villaggio dei Ragazzi" di Maddaloni (3 milioni di euro per ciascun anno finanziario); misure a sostegno dell'occupazione femminile stabile e di qualità (675mila euro); il Fondo per il microcredito destinato a donne in situazioni di disagio sociale (200mila euro); il Fondo per la promozione culturale (2 milioni), per lo spettacolo (15 milioni per ciascun anno finanziario); il Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva (5 milioni di euro); un contributo straordinario al Teatro San Carlo di 5 milioni; un contributo straordinario per il Teatro municipale "Giuseppe Verdi" (2 milioni di euro); il sostegno al sistema bibliotecario e museale regionale (833mila euro per gli anni 2023 e 2024 e 803mila euro per l'anno 2025 e 145mila euro per ciascuno degli anni finanziari 2023, 2024, 2025). (segue) (Ren)