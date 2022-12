Campania: aperta la seconda sessione di bilancio in commissione regionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A relazionare, per la Giunta, sui provvedimenti di Bilancio, l'assessore regionale al ramo Ettore Cinque: "Il Consiglio ha approvato la Risoluzione di maggioranza al Documento di Economia e Finanza regionale che quest'anno era un Documento molto articolato che provava a fare un passo avanti rispetto a quello degli ultimi anni, in qualche modo declinando in modo più analitico quella che è anche la programmazione dei fondi europei, sia quelli della programmazione 2021-2027, Fondi europei ordinari, sia quelli che arrivano sul territorio regionale dal Pnrr, sia i fondi di Sviluppo e Coesione che riguardano i cicli precedenti, non essendo ancora stato approvato il riparto tra i vari territori dei fondi di sviluppo e coesione 2021-2027. Il precedente Governo Draghi - ha aggiunto - ha approvato nello scorso mese di settembre la Nota di aggiornamento al Def e, a inizio novembre, il nuovo Governo, tra i primi atti che ha compiuto, ha rimesso mano alla Nota di aggiornamento al Def quasi contestualmente alla presentazione al Parlamento e alla Commissione europea del Documento di Programmazione di Bilancio. La nostra Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale recepisce quest'innovazione degli scenari programmatici del Governo nazionale e, in qualche modo, delinea anche lo scenario economico internazionale più in generale. Il 2022 si chiuderà con un incremento di Pil addirittura superiore a quelle che erano le stime fatte dal precedente Governo nel settembre scorso, probabilmente, avremo un incremento del 3,7 per cento. Nel 2023 è, invece, previsto un deterioramento del Pil che si attesterà, secondo il nuovo Governo, a non più dello 0,3 per cento, rispetto allo 0,6 per cento che era stato stimato a settembre, a causa dello scenario condizionato dalla guerra russo ucraina, dal caro energia, dall'inflazione generale. In questo scenario più complessivo - ha concluso Cinque - si inserisce la nostra Nadef e il disegno di legge di Bilancio che è molto in continuità con gli esercizi precedenti, mantenendo un profilo di grande prudenza e realismo". (Ren)