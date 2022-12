Campania: aperta la seconda sessione di bilancio in commissione regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Previsto anche il Fondo per il sostegno degli interventi di valorizzazione dei beni monumentali regionali diretti a garantire un'adeguata illuminazione (400mila euro per ciascun anno 2023/2024/2025); il Fondo per il patrimonio culturale immateriale della Campania per valorizzare i sei siti iscritti nella lista rappresentativa del Patrimonio universale dell'Umanità Unesco (100mila euro). Previsti inoltre il Fondo "Pizzaioli napoletani-Patrimonio Unesco per supportare l'arte del pizzaiolo napoletano (100mila euro); un contributo straordinario per la Fondazione Idis Città della Scienza (2 milioni di euro). L'articolo 22 della legge di stabilità prevede, inoltre, che la Giunta regionale della Campania si costituisca parte civile nei giudizi penali conseguenti alle violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Il calendario dei lavori della Sessione di Bilancio prevede oggi, martedì 13 dicembre dalle ore 10, le audizioni con le parti sociali e datoriali, domani, mercoledì 14 dicembre alle ore 15, l'approvazione della Nota di aggiornamento al Defrc e della Risoluzione in Commissione, il 16 dicembre alle ore 12 la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti alla Stabilità e al Bilancio in Commissione; il 19 dicembre alle ore 12 la seduta di Commissione per l'approvazione del Bilancio e della Stabilità; il 20 dicembre il termine per la presentazione degli emendamenti alla Risoluzione della nota di aggiornamento al Defrc, il 21 dicembre l'esame in Consiglio della Nota di aggiornamento al Defrc, il 22 dicembre l'esame in Consiglio regionale di Legge di Stabilità e del Bilancio; il 23 dicembre il voto in Aula sull'eventuale questione di fiducia. (segue) (Ren)