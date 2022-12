Edilizia: Istat, mercato immobiliare cresce nel primo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su base annua il comparto abitativo registra risultati positivi in tutto il Paese (Isole +17,0 per cento, Sud +12,8 per cento, Centro +11,3 per cento, Nord-ovest +8,4 per cento, Nord-est +6,2 per cento, i piccoli centri +10,0 per cento e le città metropolitane +9,8 per cento). Lo stesso si rileva per quello economico: Sud +19,4 per cento; Nord-ovest +17,8 per cento; Centro +15,8 per cento; Nord-est +12,3 per cento; piccoli centri +16,5 per cento e città metropolitane +11,0 per cento) con l’eccezione delle Isole (-6,9 per cento). Sono 106.673 le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare (+4,9 per cento rispetto al trimestre precedente e +3,6 per cento su base annua). La crescita riguarda tutto il territorio nazionale sia su base congiunturale (Sud +7,8 per cento; Nord-ovest +4,8 per cento, Centro +4,6 per cento, Nord-est +4,2 per cento e Isole +3,2 per cento) che su base annua (Isole +7,6 per cento; Centro +5,5 per cento, Sud +4,5 per cento, Nord-ovest +3,7 per cento e Nord-est +0,3 per cento; città metropolitane +4,9 per cento e piccoli centri +2,5 per cento). (Rin)