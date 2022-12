Sicurezza: Pellegrino (Iv), è allarme nel Vallo di Diano (Sa). Intervenga Piantedosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ emergenza sicurezza nel territorio del Vallo di Diano (Salerno) e del Cilento (Sa). Negli ultimi mesi l’Area è stata investita da un numero crescente di furti. La preoccupazione e l’apprensione delle famiglie aumenta insieme a un forte senso di smarrimento e insicurezza. Da mesi bande di malviventi saccheggiano le case e in alcuni Comuni si sono registrati fino a quattro o cinque furti nella stessa giornata". E’ l’allarme lanciato da Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia viva in Consiglio Regionale e Commissario del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni che in una lettera aperta ha rivolto al ministro dell’Interno Metteo Piantedosi un accorato appello. “E’ opportuno che lo Stato dia segnali concreti della sua presenza anche nelle Aree interne. Occorre che garantisca protezione ai cittadini che devono poter vivere in sicurezza. Pur riconoscendo alle Forze dell’Ordine, a cui va assoluta gratitudine, i meriti per quanto riescono a fare, è evidente che nel territorio Valdianese e cilentano insiste un problema di organico. I presidi sono insufficienti e soprattutto è esiguo il numero degli uomini a disposizione”. (segue) (ren)