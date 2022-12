Ischia: Bonavitacola, decreto legge è occasione irripetibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che il decreto legge sia un'occasione irripetibile. Non c'è stato neanche dopo il terremoto del 2017, quando Ischia è stata trattata come la cenerentola, il brutto anatroccolo". Così il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola nel corso di un'audizione della commissione Ambiente della Camera sul decreto per Ischia dopo la frana che il 26 novembre ha colpito il territorio di Casamicciola. "La Regione - ha aggiunto - è impegnata nella fase di perimetrazione delle aree, occorre garantire la sicurezza delle persone, quindi valutare la non abitabilità degli edifici nelle zone a rischio, e garantire una sistemazione duratura agli sfollati. Poi c'è una fase che supera l'immediata emergenza e che riguarda la necessità di aggiornare il piano di assetto idrogeologico subito per il territorio di Casamicciola e, immediatamente dopo, dell'intera isola. Questo aggiornamento è urgente". (Ren)