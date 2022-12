Ischia: sindaco Forio d'Ischia, bene Legnini commissario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nominare il commissario per la costruzione post sisma Giovanni Legnini, commissario anche per il dissesto idrogeologico è stata una saggia decisione, perchè i due piani viaggiano insieme e poi Legnini conosce già il territorio e questo consente di andare avanti velocemente". E' quanto ha affermato il sindaco di Forio d'Ischia Francesco Del Deo, audito dalla Commissione Ambiente della Camera nell'ambito dell'esame del ddl Ischia. "Oltre alla dotazione finanziaria che deve essere riconosciuta al commissario - ha aggiunto Del Deo - con l'attuale legislazione sicuramente c'è un imbrigliamento, quindi bisognerà fare delle leggi ad hoc per dare maggiori poteri al commissario e anche ai sindaci, perché abbiamo visto con il ponte di Genova che il sindaco è stato nominato sub commissario e in quasi un anno è stato ricostruito il ponte. E' essenziale e importante che il commissario Legnini possa operare in deroga, perché con la legislazione che noi abbiamo avremmo tempi infiniti". (Ren)