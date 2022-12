Edilizia: Istat, mercato immobiliare cresce nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre 2022 sono 236.599 le convenzioni notarili di compravendita e le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliari (+1,3 per cento rispetto al trimestre precedente e +10,1 per cento su base annua). Lo rende noto l'Istat. Nel confronto congiunturale il settore abitativo resta sostanzialmente stabile al Centro (-0,1 per cento) e segna un incremento nelle restanti aree geografiche: Isole +3,1 per cento; Sud +1,8 per cento; Nord-ovest +1,7 per cento; Nord-est +0,6 per cento. Il comparto economico è in crescita al Centro (+7,6 per cento), nel Nord-ovest (+4,3 per cento) e al Sud (+0,6 per cento) mentre è in calo nelle Isole (-9,3 per cento) e al Nord-est (-0,8 per cento). Il 94,5 per cento delle convenzioni stipulate riguarda trasferimenti di proprietà di immobili a uso abitativo (223.568), il 5,2 per cento quelle a uso economico (12.281) e lo 0,3 per cento le convenzioni a uso speciale e multiproprietà (750). Rispetto al primo trimestre 2021 le transazioni immobiliari aumentano del 9,9 per cento nel comparto abitativo e del 14,2 per cento nell’economico. (segue) (Rin)