Unioncamere: reddito famiglie in calo in sei regioni su 20 nel 2021 rispetto al pre-Covid

20 luglio 2021

- In sei regioni su 20 l’ammontare del reddito disponibile delle famiglie italiane non ha ancora recuperato nel 2021 i valori pre-Covid. E’ quanto evidenzia un’analisi del Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere sulle stime 2021 del reddito disponibile delle famiglie consumatrici (somma dei redditi da lavoro, da capitale/impresa, da prestazioni sociali e trasferimenti, al netto di imposte e contributi), una misura della capacità di spesa della popolazione residente in Italia. A fronte di un aumento complessivo a livello nazionale dell’1,5 per cento tra il 2019 e il 2021, a ritrovarsi ancora con una perdita rispetto al 2019 sono in particolare le famiglie di Valle d'Aosta (-3,9 per cento), Abruzzo (-2,2 per cento), Molise (-1,5 per cento), Trentino Alto Adige (-1,5 per cento), Marche (-1,4 per cento) e Piemonte (-0,2 per cento). Mentre a livello provinciale il reddito disponibile delle famiglie diminuisce di più a Venezia (-5,1 per cento), Rimini (-4,5 per cento), Fermo (-4,5 per cento), L'Aquila (-4,5 per cento) e nuovamente Aosta (-3,9 per cento). Sul lato opposto, invece, a poter contare su aumenti più elevati di reddito per le famiglie sono il Lazio (+5,0 per cento), la Lombardia (+2,7 per cento), la Sicilia (+2,7 per cento), l’Umbria (+2,4 per cento) e, a pari merito, la Campania e il Friuli-Venezia Giulia (+1,9 per cento). Quanto alle province, gli incrementi più alti si registrano soprattutto a Rieti (+9,8 per cento), Latina (+9,0 per cento), Caserta (+7,9 per cento), Viterbo (+7,5 per cento) e Grosseto (+7,4 per cento). Passando ad esaminare il reddito pro-capite, è Milano a guidare la classifica nel 2021: con 33.317 euro a testa i cittadini meneghini mostrano una disponibilità di portafoglio superiore del 68,6 per cento a quella della media degli italiani. Mentre Enna è la provincia meno ricca d’Italia. Rispetto al 2019, 18 province non hanno recuperato i livelli di reddito pro capite. (segue) (Com)