Professioni: De Lise (commercialisti), nel nuovo Collegio sindacale commercialisti strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attività del Collegio sindacale delle società, per come è declinata nel nuovo Codice della crisi, offre ai dottori commercialisti l'opportunità di trovare una legittimazione definitiva. Non più una professione 'classica', quasi tutta legata alla contabilità, ma figure professionali determinanti per il prosieguo dell'operatività economica delle imprese e la tutela di interessi di carattere generale. Un organo chiamato a valutare la capacità dell'impresa di mantenere nel lungo periodo il proprio valore, nel quale i commercialisti sono strategici. Per la categoria è una posizione che occorre, oggi, occorre difendere a denti stretti da aggressioni esterne". Lo ha affermato Matteo De Lise, presidente Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, presentando il XV forum dei giovani commercialisti, dal titolo "La ricerca di una nuova identità per il professionista negli organi di controllo", in programma venerdì 16 dicembre 2022 dalle ore 10:00 a Bologna, nella Basilica Patriarcale di San Domenico Salone Bolognini (piazza San Domenico, 13). L'evento è organizzato con Fondazione Centro Studi Ungdcec e Iuya. (segue) (ren)