Napoli: Temi spa sostiene il Campionato dei valori. Domani alla Federico II di Scampia epilogo prima edizione

20 luglio 2021

- Domani 14 dicembre alle ore 10.30, nell'auditorium della sede di Scampia dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, la chiusura della prima edizione del "Campionato dei Valori" con la Lectio Magistralis degli alunni neo-Campioni dei Valori, alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dell'assessore all'Istruzione e alla Famiglia del Comune di Napoli, Maura Striano e del rettore, Matteo Lorito. Presenti i protagonisti della prima edizione del Campionato dei Valori: insegnanti, volontari e i piccoli partecipanti al Campionato. E, con loro, gli insegnanti e i volontari che hanno guidato la sperimentazione della prima edizione, i dirigenti scolastici degli istituti partecipanti e i vertici dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania. Temi Spa-Gls Napoli eccellenza della logistica campana e licenziataria esclusiva per Napoli e provincia della multinazionale tedesca del trasporto, sponsorizza il Campionato dei Valori, il progetto pluriennale, voluto dall'associazione Merita e ideato dall'associazione Mus-e Napoli e dal Centro di Ricerca sulla Indagine Filosofica – Crif, che impegna le bambine e i bambini della scuola primaria del Mezzogiorno nello sviluppo e nella realizzazione di azioni di servizio alla comunità e al territorio, e nella produzione di materiali multimediali e di testo che documentino tali buone pratiche. Coordinerà i lavori Anna Paola Merone, giornalista del Corriere del Mezzogiorno. Sarà possibile seguire in diretta l'incontro sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Merita. L'appuntamento vedrà inoltre la presentazione della Seconda Edizione del progetto per l'anno scolastico in corso.(ren)