Pnrr: De Luca, rischiamo di non concludere molto a causa della palude burocratica

- A margine di un convegno all'Università di Salerno, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è detto preoccupato circa la situazione dei progetti del Pnrr: "Rischiamo di non concludere molto", ha affermato. "Abbiamo detto a inizio anno - ha dichiarato - che ci stavamo muovendo su un terreno minato perchè abbiamo una pubblica amministrazione e una palude burocratica in questo Paese che rende impossibile qualunque conclusione di progetto". "C'è stato un errore di impostazione - ha sottolineato - vi è stata una centralizzazione assolutamente sbagliata del Pnrr". "Si pensi all'edilizia scolastica: si può fare un bando nazionale - si è chiesto De Luca - per decidere quali scuole finanziare nei territori delle aree interne per esempio?". "C'è stata una illusione, o meglio una furbizia adottata dal governo nazionale - ha denunciato De Luca - che ha scavalcato per esempio le Regioni. Adesso, ci stanno chiamando per dare una mano, perchè si rendono conto che non riescono a concludere quasi niente". "Corriamo dei rischi perchè la palude burocratica frena tutto in questo Paese, vediamo se riusciamo a cambiare qualcosa", ha concluso De Luca. (Ren)