Campania: Piccerillo (Lega), riportare i servizi di salute mentale ai livelli essenziali

- Il consigliere regionale della Lega, Antonella Piccerillo, ha protocollato un'interrogazione avente ad oggetto "Chiarimenti sullo stato del Servizio di Salute Mentale in provincia di Caserta". L'interrogazione muove dalle criticità riscontrate, conseguenza sia di carenze di personale sanitario che di posti letto ospedalieri. "Non si può rimanere indifferenti – ha spiegato Piccerillo - dinanzi alle legittime richieste di supporto da parte di medici, infermieri e Oss e ai disagi patiti dagli utenti. A tutto questo si aggiungono poi gli interrogativi legati alla presunta mancanza di autorizzazione dei locali indicati come ambulatori. Una situazione sulla quale va fatta chiarezza e per la quale chiediamo a De Luca di intervenire subito per riportare i servizi di salute mentale dell'Asl di Caserta ai livelli essenziali, tanto per i pazienti quanto per il personale assegnato". (Ren)