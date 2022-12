Campania: domani alla Mostra d'Oltremare il giuramento di 700 neo-infermieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledi 14 dicembre, alle ore 17, presso la Sala Ischia Palacongressi della Mostra d'Oltremare), alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; dell'assessore alla Salute del comune di Napoli Vincenzo Santagada; dei Rettori Matteo Lorito e F.co Nicoletti; dei presidenti delle Scuole di Medicina e Chirurgia dei due atenei, Maria Triassi (Federico ll) e Francesco Catapano (Luigi Vanvitelli) e di numerosi alti rappresentanti degli ordini professionali e della sanità regionale, 700 infermieri neolaureati formuleranno "Il Giuramento di Florence Nightngale". Si tratta della ormai tradizionale cerimonia di avvio alla professione per infermieri e infermieri pediatrici neo iscritti ai rispettivi Albi presso l'Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli. Nel corso della serata saranno consegnati premi e attestati al merito: 1) "Premio Michela Rizzello" per la miglior tesi di Laurea; "Premio Anna Palumbo" per la miglior tesi di Laurea magistrale; "Premio Emila Rossi" per il miglior progetto nazionale di ricerca infermieristica; "Premio Giovanni Sicignano" per il miglior progetto di ricerca infermieristica. Menzione speciale per gli infermieri impegnati ad Ischia. "Il giuramento – ha osservato Teresa Rea, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli – legittima il professionista all'esercizio di un ideale di servizio, base deontologica essenziale alla sua futura vita professionale e rinnova il patto tacito che l'infermiere stringe con i cittadini, con le persone fragili, con chiunque abbia bisogno di cure e assistenza sanitaria, senza distinzione di razza, sesso, religione e condizione sociale". (Ren)