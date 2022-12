Ischia: Milani (FdI), subito messa in sicurezza di Casamicciola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il decreto del governo è stato estremamente tempestivo. Ora nella conversione in legge stiamo raccogliendo tutte le proposte che vengono dai cittadini, dai sindaci, dalle istituzioni, a cominciare dal commissario di governo per affrontare l'emergenza. L'esecutivo sta lavorando". Lo ha detto Massimo Milani di Fratelli d'Italia, segretario della commissione ambiente alla Camera, intervistato da Rai Parlamento. "La prima cosa da fare è la rimozione dell'enorme quantità di fango e la messa in sicurezza dell'abitato di Casamicciola Terme. Tutta quest'area era già stata colpita anche dal precedente terremoto. C'è poi un problema di localizzazione e messa in sicurezza delle persone. Ci sono già dei progetti che sono in corso e altri che ora andranno implementati", ha concluso. (Ren)