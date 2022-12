Imprese: Politecnico di Torino, 1.505 business angel in Italia con investimenti per 93,3 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.505 i business angel in Italia che solo nel 2021 hanno investito 93,3 milioni di euro. Sono i dati diffusi dal Politecnico di Torino attraverso il team di ricerca Social innovation monitor (Sim). Il 68 per cento dei business angel sono al Nord. La maggioranza di questi investitori sono beginner angel, ovvero classificabili come business angel attivi in non più di 10 organizzazioni. Il 56 per cento dei business angel intervistati hanno dichiarato di supportare anche organizzazioni a significativo impatto sociale. "La nostra ricerca conferma che i business angel possono giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’innovazione all’interno del nostro ecosistema -ha affermato la professoressa Elisa Ughetto, co-direttrice scientifica della ricerca e docente del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione del Politecnico di Torino -. Tali investitori, infatti, rappresentano un importante sostegno per lo sviluppo di giovani startup, aiutandole attivamente nella gestione e nella costruzione di basi solide per il loro sviluppo. Per tutti questi motivi, inoltre, l’angel investing è da considerarsi anche come una risorsa del nostro Paese nell’affrontare le varie sfide economiche attuali". (segue) (Rpi)