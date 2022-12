Milano: gruppo Bracco premiale sei giovani campionesse a scuola e nello sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovani, studiose e sportive che vincono a scuola e in gara. Sono sei le trionfatrici della sesta edizione di Donna Sport, il concorso ideato dal Gruppo Bracco per sostenere e valorizzare lo sport femminile abbinato ai meriti scolastici. Tre nella categoria atlete e tre in quella paratlete. Al concorso quest’anno si sono iscritte 208 ragazze che praticano una disciplina sportiva a livello agonistico fra quelle federate in ambito Coni e Cip e che nell’anno scolastico 2021-2022 hanno frequentato un corso di studi ottenendo eccellenti risultati. 17 l’età media delle giovani partecipanti al concorso, con una media scolastica di 8,5. Sono 42 le discipline sportive rappresentate. Tra le più praticate spiccano atletica leggera, nuoto, calcio, ginnastica ritmica, ginnastica artistica. Le prime tre province di provenienza sono Torino, Milano, Roma. “Vogliamo che le ragazze si esprimano nella maniera migliore, siano libere di scegliere e crescere. Trovo che questo sia molto importante e allora questo nostro concorso credo sia molto importante", ha detto Diana Bracco presidente e amministratore delegato del Gruppo Bracco. "Da tutte le ragazze - ha proseguito - è venuta fuori la necessità di fare squadra e questo è importantissimo: la squadra viene fuori dal fare sport. Dallo sport, che va portato anche nella scuola, ma soprattutto nella vita, dove non è così facile fare squadra. Bisogna spesso fare un passo indietro personalmente per mandare avanti il risultato complessivo, ma se riusciamo a fare questo nessuno ci può fermare". Riferendosi alle atlete paralimpiche, Diana Bracco le ha definite "come acciaio, sono di una fermezza e di un coraggio che io mi sento veramente piccola al confronto". (segue) (Rem)