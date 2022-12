Milano: gruppo Bracco premiale sei giovani campionesse a scuola e nello sport (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla premiazione sono intervenute Alessia Berra campionessa di nuoto paralimpico e Arianna Errigo, campionessa di scherma specialista del fioretto e della sciabola; Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani; Diana Bracco, presidente Gruppo Bracco; Silvia Salis, Vicepresidente Vicario Coni; Letizia Caccavale, Presidente del consiglio per le pari opportunità di Regione Lombardia ed Elena Buscemi, Presidente del consiglio comunale di Milano. Le vincitrici: Maya Bagnato, Canoa discesa Boffalora d'Adda (Lodi), classe 2004: Primo Posto; Cecilia Cristina Di Laora, Pankration, Lotta femminile, Judo, Saviano (Napoli), classe 2003: Secondo Posto; Elena Ferracuti, Scherma, Fermo (An), classe 2000: Terzo Posto; Maria Olga Magliano, Nuoto, Portici (Napoli), classe 2004: Primo posto cat. paralimpica; Margherita Sorini, Nuoto, Trieste, classe 2004: Secondo posto cat. paralimpica; Aurora Esabotini, Nuoto, Reggio di Calabria, classe 2002: Terzo posto cat. paralimpica. (Rem)