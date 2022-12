Unioncamere: reddito famiglie in calo in sei regioni su 20 nel 2021 rispetto al pre-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- “Questi dati dimostrano che le famiglie sono state meno colpite delle imprese dalla crisi pandemica anche grazie alle politiche di sostegno attivo messe in campo dai diversi governi, registrando un aumento a valori correnti dell’1,5 per cento del reddito disponibile familiare a fronte di un calo dello 0,8 per cento del Prodotto Interno Lordo (PIL) nel Paese tra il 2021 e il 2019", evidenzia il presidente di Unioncamere Andrea Prete, che aggiunge “preoccupa però la situazione del Mezzogiorno che vede ben 22 province con un reddito disponibile pro-capite nel 2021 inferiore di oltre il 25 per cento alla media nazionale". Quasi un terzo del reddito delle famiglie si concentra in Lombardia e Lazio, ma il Trentino Alto Adige è al top per reddito pro capite. Nel 2021 la Lombardia concentra il 20,3 per cento del reddito complessivo degli italiani, seguita da Lazio (10,4 per cento) ed Emilia Romagna (8,9 per cento). Ma guardando alla classifica dei valori pro capite sempre nel 2021 è il Trentino Alto Adige con 24.036 euro a conquistare il primo posto confermando la posizione già acquisita nel biennio precedente, mentre la Lombardia con 23.749 euro si posiziona seconda rinsaldando la posizione del 2020 sull’Emilia Romagna che scende al terzo posto con 23.336 euro. Tra gli altri cambiamenti nel ranking regionale osservati tra il 2019 e il 2021 si segnalano la Valle d’Aosta che perde ben due posizioni (passa dal quinto al settimo posto), mentre oltre all’Emilia-Romagna ne perdono una Veneto (dal nono al decimo posto) e Puglia (dal 16esimo al 17esimo posto). Guadagnano invece una posizione in aggiunta alla Lombardia, il Piemonte (dal sesto al quinto posto), il Friuli-Venezia Giulia (dal settimo al sesto posto), il Lazio (dal decimo al nono posto) e la Basilicata (dal 17esimo al 16esimo posto, passando per un 15esimo nel 2020). (segue) (Com)