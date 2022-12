Cultura: giovedì a Napoli mostra di Tommaso Ottieri "La mano tua, Divo Januario dicatum"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 15 dicembre alle ore 18.00 al Museo del Tesoro di San Gennaro in via Duomo 149 a Napoli, sarà inaugurata la mostra di Tommaso Ottieri "La mano tua, Divo Januario dicatum" a cura di Gallerie Riunite. Un omaggio al Santo Patrono che l'artista ha pensato per il Tesoro di San Gennaro, realizzando un lavoro che dialoga con i capolavori della preziosa collezione del museo. La mostra, nata da un'idea di Gallerie Riunite - Intragallery e Prac di Annamaria De Fanis, Rosa Francesca Masturzo e Piero Renna, sarà visitabile fino al 15 marzo 2023, negli stessi orari di apertura del museo al pubblico. "Le sale del museo brillano di luce e di fede. La luce del Santo, della Fede e della Storia di entrambi, insieme a quella di una intera città e di un intero popolo", ha spiegato Tommaso Ottieri. "Nella mia opera ho da sempre provato a ricreare su tela questa luce, facendola splendere con i mille artifici e con un metodo ormai millenario, che mi è stato messo a disposizione attraverso gli esempi dei Maestri e le scoperte della tecnica. Insieme, ho cercato di tenere uniti i significati e le meraviglie che la nostra Storia ha prodotto, scegliendo spesso come temi interni di chiese, per lo più napoletane e figure di Santi e Martiri della tradizione cristiana". (ren)