Scuola: Scialla (garante infanzia), rete di protezione intorno a minori. Domani a Secondigliano "I Fuoriclasse di Napoli"

- "Le istituzioni, la scuola, la famiglia e le associazioni formino una rete forte ed impenetrabile di protezione e formazione intorno ai minori per garantire loro il diritto all'istruzione e sottrarli ai danni irreversibili causati dall'evasione scolastica e dalla povertà educativa, che in Campania e nel Mezzogiorno hanno assunto proporzioni preoccupanti, principali generatori di devianze criminali sempre più diffuse tra i giovani". Così ha detto Giuseppe Scialla Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Campania che parteciperà domani 14 dicembre alle ore 15.00 all'iniziativa anti evasione scolastica "I Fuoriclasse di Napoli" organizzata dall'associazione di promozione sociale L'Agorà Partenopea presso il centro sportivo di Secondigliano Football Padel Club. "Premieremo i corsisti ed i tutor dell'annualità corrente e presenteremo i corsi-progetto per l'anno 2023, le attività didattiche, culturali e sportive di padel e calcetto volte al recupero dei minori a rischio di Secondigliano intercettati grazie all'attività sinergica e congiunta di monitoraggio del territorio effettuato dalla Regione Campania insieme a L'Agorà Partenopea, agli istituti scolastici Pascoli e Pascoli 2 e alle istituzioni religiose". All'incontro a cui interverranno docenti e dirigenti scolastici, parteciperà la presidente della VI commissione permanente della Regione Campania Istruzione, Cultura, Politiche Sociali Bruna Fiola ed il presidente della VII Municipalità del Comune di Napoli Antonio Troiano. "La cultura e lo sport hanno dimostrato di essere tra gli strumenti salvifici per le ragazze ed i ragazzi a rischio dell'area di Secondigliano che hanno individuato nella nostra associazione un contesto moderno ed efficace di aggregazione e protezione fondamentale per la loro formazione e difesa dalle devianze e dalla povertà valoriale ed educativa" ha dichiarato il presidente Agorà Partenopea Manuel Fabozzo. (ren)