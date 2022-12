Sanità: azienda ospedaliera dei Colli. Nappi (Lega), De Luca chiarisca se è complice di manovra kafkiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver chiesto al personale di garantire orari impossibili e turni di lavoro massacranti per far fronte alla totale disorganizzazione gestionale, ora la direzione sanitaria dell'Azienda ospedaliera dei Colli pretenderebbe dai lavoratori la restituzione di denaro (300 euro mensili per un periodo di almeno 4 anni) per un presunto sforamento delle regole che non è dipeso da loro, ma è di esclusiva responsabilità dirigenziale. A tal riguardo ho presentato apposita interrogazione per chiedere al presidente De Luca di chiarire se sia complice oppure semplicemente indifferente e ignavo rispetto a questa ennesima manovra kafkiana attuata nel campo della disastrosa sanità campana". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (ren)