Campania: aperta la seconda sessione di bilancio in commissione regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- "La Giunta regionale ha presentato al Consiglio regionale, la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza regionale chiedendone l'esame istruttorio in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. L'articolo 112 del Regolamento interno, che disciplina le modalità di trattazione del Documento di Programmazione economico-finanziaria, prevede la possibilità, per la Giunta regionale, di presentare la nota di aggiornamento al Defrc approvato qualora eventi nuovi o imprevisti, influenti sul quadro delle risorse e degli obiettivi programmatici, si verificano dopo l'approvazione della Risoluzione al Defr", ha spiegato il presidente della Commissione Bilancio, Francesco Picarone, in apertura dei lavori. (segue) (Ren)