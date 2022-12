Sicurezza: Cammarano (M5S), più fondi per la videosorveglianza nel Vallo di Diano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I comuni del Vallo di Diano stanno vivendo una grave emergenza criminalità, un'ondata di illegalità che mette a rischio la sicurezza dei cittadini. Abbiamo raccolto il grido d'allarme dei territori delle aree interne predisponendo, insieme al senatore Francesco Castiello, un ordine del giorno al governo nazionale in cui chiediamo di stanziare maggiori fondi per la videosorveglianza nei comuni". Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Aree Interne Michele Cammarano. "Nelle scorse settimane abbiamo inoltrato una richiesta al Prefetto di Salerno affinché attivi tutti gli strumenti di vigilanza e coordinamento a sua disposizione per fronteggiare questa seria problematica. Le istituzioni sono chiamate ad assicurare una risposta immediata ed efficace per rassicurare i cittadini ed evitare la diffusione di un panico generalizzato tra la popolazione. Le nostre aree, inoltre, scontano la mancanza di presidi quali tribunali e commissariati. I pochi mezzi a disposizione da parte delle forze dell'ordine non sono sufficienti a gestire la crisi in atto. Un vulnus - ha concluso Cammarano - che la politica deve colmare con la massima urgenza". (Ren)