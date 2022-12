Napoli: chiusa pasticceria abusiva a Piazza Vanvitelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Reparto di Tutela Ambientale della Polizia Locale di Napoli nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla corretta gestione dei rifiuti e alla tracciabilità della provenienza dei prodotti alimentari ha sottoposto a controllo un attività artigianale in Piazza Vanvitelli, quartiere Vomero, ubicata all'interno di un condominio privato. Gli agenti hanno constatato che il laboratorio di pasticceria era condotto senza alcun titolo amministrativo e, per tale motivo, sono stati posti sotto sequestro i macchinari e le attrezzature presenti, sono stati elevate al responsabile dell'attività le sanzioni amministrative per la mancanza della licenza sanitaria, dell'iscrizione alla Camera di Commercio e dell'autorizzazione per l'impatto acustico, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di circa 24 mila euro. (Ren)