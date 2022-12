Cultura: torna il Concerto di Natale della Cappella Lauretana del Duomo di Aversa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cappella Lauretana riserverà anche un omaggio a don Lorenzo Perosi, eseguendo il suo mottetto a 4 voci "Neve non tocca", un brano scritto per l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. "Un omaggio sentito e doveroso – ha affermato don Massimo – visto che quest'anno cade il 150esimo anniversario della nascita di questo insigne compositore. Perosi è stato un assoluto maestro della polifonia, prima maestro di Cappella per quattro anni nella basilica di San Marco a Venezia e poi direttore della Cappella Sistina dal 1898 al 1952". Com'è consuetudine, la seconda parte del Concerto sarà dedicata ad alcune delle più famose melodie natalizie, come il "Canto del Fieno" della tradizione musicale polacca, "Astro del ciel", "Adeste Fideles" su arrangiamento di Sir David Valentine Willcocks, "Joy to the world". Ricordiamo che la Cappella Musicale Lauretana sarà affiancata da Sossio Capasso al pianoforte, Salvatore Lamberti all'organo e da Annamaria Puggioni al primo violino. (Ren)