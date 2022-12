Ischia: Legambiente, bene commissario ma occorre una strategia complessiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario un intervento normativo a sostegno di cittadini, famiglie e imprese e ci auguriamo che le persone evacuate e che hanno perso la casa vengano prese velocemente misure specifiche per uscire dalla precarietà abitativa. Servono anche misure per le fasce più deboli, ma soprattutto auspichiamo che al più presto ci sia anche l’apertura di un confronto per immaginare una strategia nuova e complessiva per l’isola di Ischia: è un impegno che chiediamo al Parlamento e al Governo per uscire una volta per tutte dall’emergenza che vede l’isola e i suoi cittadini continuamente esposti al rischio". Così i rappresentanti di Legambiente, in audizione in commissione Ambiente alla Camera sul dl Ischia. "Bene la nomina di un commissario unico per la ricostruzione, nella figura del commissario Legnini, e non di una doppia figura - hanno proseguito - ma senza una strategia complessiva e una struttura con competenze specifiche di supporto agli uffici tecnici dei comuni, temiamo possa essere insufficiente. Imprescindibile inoltre è la costituzione di un fondo a supporto della comunità per gestire la costituzione dell'area protetta nazionale". (Ren)