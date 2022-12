Pnrr: Ance, a Campania solo 50 milioni per prevenzione e rischio idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli stanziamenti del Pnrr sono circa 2,5 miliardi, di cui 1,2 miliardi destinati alla prevenzione e al rischio idrogeologico. Di questi circa 400 milioni sono destinati a progetti che erano già presenti al momento dello stanziamento e alla Campania non è andato nulla, come se alla data dello stanziamento dei fondi la Campania non avesse progetti. Degli altri 800 milioni alla Campania sono andati circa 50 milioni, per una media di 16 interventi. Dobbiamo, da una parte, stanziare più fondi e, dall’altra, ragionare su quale sia il sistema più rapido per passare dallo stanziamento alla realizzazione delle opere. Bisogna accentrare le responsabilità rendendo il processo più agevole". Lo hanno detto i rappresentanti di Ance, in audizione in commissione Ambiente alla Camera sul dl Ischia. (Ren)