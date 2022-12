© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La semplificazione in fase di autorizzazione è fondamentale, serve semplificare altrimenti una buona parte di quelle risorse non le riusciremo ad utilizzare”. Lo ha detto il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, a "Mezz'ora in più" su Rai3 parlando dei fondi del Pnrr.(Rin)