Istat: nei primi nove mesi del 2022 tutte le Regioni registrano un aumento dell'export, a eccezione del Molise (2)

- Nei primi nove mesi del 2022, prosegue l'Istat, i contributi maggiori alla crescita su base annua dell’export nazionale derivano dall’aumento delle vendite della Lombardia verso Germania (+24,1 per cento), Stati Uniti (+37,5 per cento), Svizzera (+33,2 per cento) e Spagna (+28,4 per cento), delle Marche verso il Belgio (+391,0 per cento) e dell’Emilia-Romagna verso gli Stati Uniti (+44,8 per cento). Apporti negativi, invece, provengono dal calo dell’export di Toscana (-15,6 per cento), Friuli-Venezia Giulia (-72,0 per cento) e Veneto (-12,1 per cento) verso la Svizzera, di Lombardia e Piemonte verso la Russia (rispettivamente, -22,5 per cento e -37,4 per cento) e dell’Emilia-Romagna verso il Giappone (-15,9 per cento). L’analisi provinciale dell’export mostra performance positive per quasi tutte le province italiane: i contributi positivi più elevati si rilevano per Milano, Ascoli Piceno, Siracusa, Torino, Brescia, Cagliari, Vicenza, Modena, Bergamo e Bologna. Si segnalano dinamiche negative per Piacenza, Chieti, Massa-Carrara, Campobasso, Gorizia, Crotone, Caltanissetta e Palermo. (Rin)