Politica: de Magistris (Up), aderiamo allo sciopero dei lavoratori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

- "Adesione a sciopero lavoratori Ispettorato Nazionale del Lavoro. Unione popolare ha nel programma l'assunzione di 10.000 ispettori del lavoro per assicurare controlli di legalità e sicurezza sui luoghi di lavoro, dotazioni economiche e materiali adeguati e stipendi dignitosi". Così, in un tweet pubblicato questa mattina, il portavoce di Unione Popolare, Luigi de Magistris, ha reso nota l'adesione alla manifestazione dello sciopero degli oltre 4 mila dipendenti dell'Inl e i circa 90 di Anpal che oggi scenderanno in piazza a Roma davanti al Mef. (Ren)