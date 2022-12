Qualità vita: Roma perde 18 posizioni, in calo anche Milano, Napoli, Venezia e Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Capitale d'Italia cala di 18 posizioni per qualità della vita nel rapporto annuale 2022 stilato dal quotidiano "Il Sole 24 ore" e che assegna un punteggio medio alle province attraverso sei gruppi di indicatori. Roma ottiene 538,3 punti e si ferma al 31esimo posto. Anche Milano è in calo di sei posizioni, passa dal secondo all'ottavo posto con 573,9 punti. Flessione anche per il capoluogo campano: Napoli scende di otto posizioni e si ferma al 98esimo posto con 425,4 punti. Le città in cui si vive meglio, invece, e che sono in testa alla classifica sono: Bologna, al primo posto con 590,3 punti; Bolzano, al secondo posto con 585,7 punti; Firenze, al terzo posto con 581,9 punti. Tutte e tre le città sono in risalita, Bologna recupera tre posizioni, Bolzano tre e Firenze otto. In calo anche il capoluogo piemontese: Torino scende di nove posizioni e si ferma al 40esimo posto con 530,8 punti. In calo anche Venezia, perde quattro posizioni e si ferma al 20esimo posto con 552 punti, e Trieste che con 574,4 punti crolla di sei posizioni e va dal primo posto dello scorso anno all'attuale settimo. Recupera Cagliari, sale di due posizioni e arriva al 18esimpo posto con 554,2 punti.(Rer)