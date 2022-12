Campania: Ciampi (M5S), non si può più attendere sul commissariamento Eav

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Circumvesuviana, il peggior servizio di trasporto pubblico d'Italia, continua il suo declino a danno di pendolari e turisti, costantemente costretti a subire ritardi, corse soppresse, deragliamenti e vagoni incendiati. Uno scenario inquietante confermato dalle osservazioni dell'Ansfisa, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, che ha rilevato diverse criticità e carenze chiedendo la redazione di un piano di rientro". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi. "Sollecitazioni che evidentemente non allarmano il duo De Luca-De Gregorio. Da settimane chiediamo le dimissioni del presidente di Eav e il commissariamento dell'ente e su questo punto non comprendiamo le resistenze del governo Meloni. Davanti a un fallimento che è sotto gli occhi di tutti e a tutela della sicurezza dei pendolari - ha concluso Ciampi - questo passo andava fatto già molto tempo fa". (Ren)