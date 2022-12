Cultura: al Teatro Tram si torna a sognare con "A Puteca de' e leggende napulitane" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Personaggi come il Principe di Sansevero, Colapesce, Maria la Rossa la strega di Portalba, il Munaciello, La Regina Giovanna emergono dal passato di Napoli e diventano creature del presente. I protagonisti della tradizione prendono vita e forma come in un circo, come nella vita, per uno spettacolo che è tutto da scoprire, da ridere, da sognare. "Sono felice di riproporre la mia versione delle 'leggende napoletane', uno spettacolo per le famiglie – ha spiegato il regista Diego Sommaripa - che strizza l'occhio al Natale dove la magia l'incanto e l'allegria sono il trait d'union con le leggende napoletane riscritte e rivisitate da un gruppo di validissimo e pluripremiati autori. Personalmente ho scritto per l'occasione una mia particolare rivisitazione sulla leggenda della 'Janara' dove classica e contemporaneo (in pieno stile Teatro Tram) si incontrano in scena. Ogni spettacolo avrà un ospite speciale: iniziamo giovedì 15 con un gruppo musicale, le 'Kalika' che faranno da colonna sonora live a tutta la rappresentazione". (Ren)