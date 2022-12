Ischia: Confcommercio Campania, sospendere imposte e ristorare le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' necessaria una prolungata sospensione delle imposte e dei versamenti, nonché immediati interventi di ristoro per le imprese operanti nelle aree più colpite. Occorre anche programmare subito un investimento consistente per il rilancio dell'immagine turistica dell'Isola d'Ischia, per evitare il sia pur minimo riflesso negativo sui flussi turistici a causa dell'effetto mediatico del tragico evento di Casamicciola". Così il direttore generale di Confcommercio Campania, Pasquale Russo, durante l'audizione in commissione Ambiente della Camera dei Deputati in merito agli interventi urgenti da effettuare a sostegno della popolazione e delle imprese dell'Isola d'Ischia a seguito della frana di Casamicciola. (Ren)