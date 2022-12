Autonomia: Berlusconi, valutiamo con prudenza la proposta, Sud non deve essere penalizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Valutiamo con prudenza la proposta di autonomia differenziata che non deve in alcun modo penalizzare le Regioni del Sud Italia e dovrebbe essere agganciata a una riforma istituzionale in senso presidenzialista". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che oggi ha incontrato ad Arcore i capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato, l’intera squadra di governo e le più alte cariche istituzionali azzurre. Al centro dell’incontro la legge di Bilancio.(Rin)